Biserica din cartierul Plopi, sparta de hoti. Au furat toate donatiile

Hotii au spartBiserica Ortodoxa cu Hramul Sfantul Ioan Iacob Hozevitul din cartierul Plopi - Kuncz. Acestia au spart un geam, au intrat in biserica si apoi au golit cele patru cutii ale milei. Au mai furat si cateva sticle de vin pentru impartasanie."Amplecat din biserica in jurul orei 13.00 si m-am intors pe la ora 17.30. Hotii au actionat in perioada in care am lipsit. Nu s-au atins insa de obiectele de cult din biserica.Avem si cutiile in care se afla instalatia de supraveghere video. ... citeste toata stirea