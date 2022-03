Biserica sarbeasca de la Ciacova si incendiul din 2004

Biserica sarbeasca de la Ciacova (aflata la 30 de kilometri de Timisoara) este unul dintre monumentele de categoria A din judetul Timis. A fost construita intre anii 1786-1771, in perioada preotului sarb Pavle Peici. In 1771 a fost sfintita de catre episcopul ortodox din Timisoara. Ctitorul bisericii, construita in stilul unei nave, asezata in mijlocul unui cimitir vechi, este G. Karagici.In curtea bisericii si astazi se mai gasesc cateva cruci de marmura inscriptionate in limbile greaca si ... citeste toata stirea