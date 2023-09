Multi cetateni din Timisoara regreta extrem de tare ca s-au lasat manipulati de promisiunile useriste ale actualului primar, Dominic Fritz, in campania electorala din 2020 si l-au votat cu mare incredere.Foarte multi l-au votat si fiindca este neamt si au sperat ca in Timisoara se va ajunge sa se traiasca la fel ca in Germania.Rezultatul? Tanarul si neexperimentatul Fritz, dirijor de cor de amatori, a ajuns in fotoliul de primar. Cu siguranta, o victorie care l-a socat si pe el. Din pacate, ... citeste toata stirea