Bloc ANL cu 24 de apartamente langa Timisoara

Tinerii dintr-o comuna de langa Timisoara au motive sa fie increzatori. In localitatea lor urmeaza sa se construiasca un bloc ANL cu 24 de apartamente, urmand a fi anuntate conditiile pentru depunerea cererilor.Este vorba de comuna Sag, primarul Flavius Rosu transmitand urmatorul mesaj: "In urma solicitarii facute catre Agentia Nationala pentru Locuinte, am fost informati ca localitatea noastra este inclusa pe lista investitiilor noi, propuse a fi realizate prin programul de constructii ... citește toată știrea