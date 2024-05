Bogatii culturale si gastronomice! Invitatie la primul Banat Brunch de la Hanul "Ana Lugojana"

Povestea fetei de lautar din Banat si alte bogatii culturale care s-au strans in jurul ei pot fi descoperite sambata, 18 mai, de la ora 11, la primul Banat Brunch la Hanul "Ana Lugojana"."Evenimentul pune in lumina patrimoniul cultural local exprimat in gastronomie sub semnatura Hanului "Ana Lugojana", acolo unde bucatarii va vor pregati celebrele clatite banatene flambate si unde va asteapta multe alte bunatati de la producatorii locali. Va asteptam sa descoperiti povestile locului spuse de ... citește toată știrea