Bomba de aruncator artilerie, gasita in curtea unei gradinite. Proiectilul a fost ridicat de pirotehnisti

Alerta in Resita, dupa ce o bomba de aruncator artilerie, cu un calibru de 120 mm, a fost descoperita marti in curtea unei gradinite din municipiu. Munitia neexplodata a fost ridicata de pirotehnisti.Potrivit ISU Caras-Severin, echipa pirotehnica a fost solicitata marti sa intervina in municipiul Resita pentru o misiune de asanare de munitie ramasa neexplodata. Este vorba de o bomba de aruncator artilerie, cu un calibru de 120 mm, gasita in curtea unei gradinite inchise pentru renovari. ... citeste toata stirea