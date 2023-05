Gluma proasta legata de existenta unei bombe intr-un tren international de calatori care facea legatura intre Budapesta si Bucuresti.Aceasta s-a intamplat in noaptea de miercuri spre joi, 3 - 4 mai, si a pus pe jar efective marite de politisti din Lugoj si Timisoara, dar si echipaje de prim ajutor.Au fost folositi inclusiv caini special antrenati pentru depistarea de explozibil. Toate acestea s-au intamplat in Statia CFR Lugoj, dupa ce trenul a fost oprit pentru a fi verificat, in urma unui ... citeste toata stirea