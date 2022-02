Bomba sexy care a aruncat in aer Banatul, in vremea lui Ceausescu

In 1984, cand romanii faceau cunostinta cu intreruperile de curent si rationalizarea alimentelor, un eveniment exceptional a tulburat cenusiul vietii timisorenilor. Concertul divei iugoslave LEPA BRENA a provocat o explozie de entuziasm pana in pragul isteriei, de care pana si autoritatilor comuniste le-a fost teama.In 1984, LEPA BRENA era mai cunoscuta si iubita in Banat decat toate vedetele muzicii usoare din Romania. Scriitoarea Adriana Babeti, participanta la eveniment, a relatat ... citeste toata stirea