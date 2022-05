Bone Ferenc a fost prins de politisti. Era dat in urmarire nationala, fiind suspectat ca si-a ucis iubita si a abandonat-o pe un camp

Bone Ferenc, suspectat ca si-a ucis iubita sambata iar apoi i-a abandonat cadavrul in spatele unei foste benzinarii, a fost prins de politisti in urma cu scurt timp.Politistii l-au prins langa o gara in Oradea."In urma activitatilor investigativ-operative, dar si a mediatizarii situatiei in cauza, barbatul in varsta de 43 de ani a fost depistat de catre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bihor", anunta politistii clujeni.Acesta fusese dat in urmarire nationala, dupa ce ... citeste toata stirea