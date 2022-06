Cel mai asteptat festival culinar revine la Iulius Town Timisoara, in perioada 16 - 19 iunie 2022. Pofticiosii sunt asteptati sa se bucure de deliciile culinare, dar si de muzica live, activitati interactive si zile cu soare in aer liber, in Iulius Gardens. #GourmetAF si #funAF, conceptul de anul acesta, promite sa aduca surprize, atat pe partea de food, cat si legata de experienta de festival.Muzica live a facut mereu parte din meniul Street FOOD Festival, iar anul acesta organizatorii au ... citeste toata stirea