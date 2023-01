Se scot mai departe brazii din casele oamenilor. Nu doar "se scot", ci se arunca in strada, de obicei langa bidoanele de colectare. Ultimul pe care l-am vazut este chiar in poarta lui Fritz, in poarta curtii Primariei Timisoara. Am putea spune ca cei care fac asta nu sunt respectuosi cu mediul, cu natura, cu Timisoara. Dar eu vad, de data asta, intr-o alta cheie. Aceea a dispretului fata ... citeste toata stirea