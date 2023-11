Despre geniul si inspiratia lui Brancusi a auzit fiecare dintre noi macar o data in viata, insa despre marile sale iubiri, care i-au fost si muze pentru cateva piese de exceptie, se stie mai putin. Pe 16 noiembrie 2023, in centrul de evenimente Iulius Congress Hall din Iulius Town, se va pune in scena piesa "Brancusi, dragostea mea!", bazata pe cartea cu acelasi nume. Biletele pot fi achizitionate de pe site-ul iabilet.ro. Vino sa afli povestile marilor iubiri ale lui Constantin Brancusi!Timp ... citeste toata stirea