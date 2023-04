Numarul caselor si apartamentelor vandute in Brasov in primele trei luni din acest an a fost de 2.184 de locuinte, fata de circa 2.050 de locuinte in Timis si circa 1.800 in Cluj, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Aproximativ 3.000 de locuinte noi ar putea fi livrate in acest an in Brasov si imprejurimi, potrivit datelor biroului local SVN Romania | Brasov, in usoara scadere fata de anii anteriori, circa 400 dintre acestea tintind segmentul de ... citeste toata stirea