Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu" celebreaza anul acesta Saptamanile eTwinning prin doua momente cheie. Este vorba despre participarea prof. Adriana Maris, ambasador eTwinning, la la Conferinta "Advancing learning and innovation with future-proof skills", organizata de eTwinning Central Support Service in perioada 28-30 septembrie la Bratislava si primirea, pentru a treia oara consecutiv, a titlului de Scoala eTwinning.In mesajul reprezentantului Comisiei Europene, directorul general ... citeste toata stirea