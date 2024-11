Bredicenistul Andrei Muntean, "comandant de misiune" la NASA

Andrei Muntean este elev al Liceului "Coriolan Brediceanu" din Lugoj, in clasa a XI-a B (diriginte, prof. Violeta Ghenescu). El a avut parte de o foarte interesanta si utila experienta, prin participarea la o tabara organizata de Agentia Spatiala Americana NASA la Huntsville, Alabama. Cu multa maturitate, Andrei ne-a povestit despre aceasta experienta foarte utila in alegerea unui viitor drum in viata."Programul este sponsorizat de Honeywell, firma unde lucreaza tatal meu. Programul este ... citește toată știrea