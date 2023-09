Cu ocazia expozitiei "Brancusi: surse romanesti si perspective universal" de la Muzeul de Arta din Timisoara, restaurantul Lloyd din centrul Timisoarei a facut o miscare de marketing cel putin interesant. A pregatit un mediu franco-oltenesc, pentru a scoate in evidenta sursele si influentele celui mai important sculptor roman, devenit celebru odata ajuns in Franta.Brancusi s-a nascut la Hobita, in Gorj, a trait la Craiova si Bucuresti, apoi a plecat pe jos la Paris, prin Viena si Munchen. ... citeste toata stirea