Bucuria parintilor! Doua grupe noi pentru copiii lugojenilor care au nevoie de cresa

In ultimii ani, la Lugoj cererile pentru locuri suplimentare la crese au crescut considerabil. Spre ajutorul parintilor, in municipiu se infiinteaza doua noi grupe destinate micilor lugojeni.Decizia a primit aprobare in sedinta de consiliu din 20 mai, cele doua grupe de cresa urmand sa functioneze de la 1 septembrie in cadrul a doua unitati de invatamant din oras. O grupa cu 15 locuri va fi infiintata la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 5 din cartierul Micro III, iar cu caracter de noutate, ... citeste toata stirea