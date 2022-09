Bucurie mare pentru Sara, Estera si Daniel! Timisorenii le-au oferit ghiozdane, rechizite, jucarii si un birou

A fost bucurie mare in casa Sarei (5 ani), Esterei (8 ani) si a lui Daniel (6 ani).Timisoreni cu sufletul mare le-au oferit inaintea inceperii noului an scolar ghiozdane, rechizite, un birou si jucarii. Emotiile micutilor si bucuria gestului timisorenilor au umplut de lacrimi ochii unei tinere mamici de doar 23 de ani. Se chinuie zi de zi sa le ofere copiilor sai un viitor mai bun si stie ca doar mergand la scoala vor putea avea un altfel de viitor.Estera e in clasa a II-a si are carnetul ... citeste toata stirea