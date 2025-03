Buget de 2,65 miliarde de lei la Primaria Timisoara. Dezbatere publica pe repede-inainte

Primarul Dominic Fritz a transmis Consiliului Local propunerea de buget pentru anul 2025. Valoarea totala este de 2,65 miliarde de lei, in crestere fata de anul trecut. Bugetul asigura fondurile necesare pentru toate investitiile aflate in derulare, precum si pentru demararea unor lucrari majore noi. In ciuda contextului national incert, municipalitatea a echilibrat alocarile astfel incat sa nu existe riscul sistarii investitiilor din motive financiare. In acelasi timp, in contextul scaderilor ... citește toată știrea