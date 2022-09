Bugetul local al Lugojului, rectificat! A fost votat in unanimitate

Consiliul Local al Municipiului Lugoj s-a intrunit astazi, 19 septembrie, de la orele 14, in sedinta extraordinara, pentru rectificarea bugetului municipiului, probabil ultima, pe acest an.Alesii orasului au aprobat in unanimitate suma de 963.063,68 mii lei, care a fost repartizata cheltuielilor generale, sanatatii, educatiei, transporturilor, intretinerii curateniei in oras, sport, asistenta sociala si multe altele.Ca venituri, banii provin din sume defalcate din TVA pentru finantarea ... citeste toata stirea