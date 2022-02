Bugetul pune baza si conduce economia Indiei! De la India @75 pana la India @100

"Marcam Azadi ka Amrit Mahotsav si intram in Amrit Kaal, 25 de ani ce vor duce la India @100", a declarat ministrul Finantelor si Afacerilor Corporate al Uniunii Smt. Nirmala Sitharaman prezentand in Parlament Bugetul Uniunii 2022-23. Ministrul a declarat ca acest buget urmareste sa puna bazele si sa ofere un plan pentru a conduce economia catre Amrit Kaal in urmatorii 25 de ani "de la India @75 la India @100".Acest buget continua sa ofere impuls cresterii. Pune bazele unui drum paralel cu ... citeste toata stirea