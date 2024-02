Bugetul Timisoarei pe 2024, in dezbatere. Cum se impart 2,5 miliarde de lei?

Primaria Municipiului Timisoara propune pentru 2024 un buget de 2.526.886.930 lei, in crestere fata de anul trecut."Am propus un buget echilibrat, care raspunde ambitiilor de dezvoltare ale Timisoarei si nevoilor din cartiere. Impartim resursele orasului echitabil intre buna functionare a serviciilor publice ale orasului si investitii in viitor. Peste 40% din banii alocati dezvoltarii Timisoarei vin din fonduri europene, cu precadere din banii din PNRR pe care i-am atras in ultimii doi ani", a ... citește toată știrea