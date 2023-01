Bugetul Timisului pe 2023, aprobat de consilierii judeteni. Bani mai multi pentru dezvoltare

Consilierii judeteni din Timis au votat aprobarea bugetului pentru anul 2023 in cadrul sedintei ordinare de astazi, 31 ianuarie.Bugetul consolidat pentru anul 2023, compus din cheltuieli de functionare si alocari pentru investitii, este de 840.656,89 mii lei. Acesta este in usoara crestere fata de bugetul anului trecut, iar principiul in baza caruia a fost intocmit are in vedere reducerea cheltuielilor pe sectiunea de functionare si majorarea alocarilor pe sectiunea de dezvoltare, prin ... citeste toata stirea