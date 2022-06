Bulgaria confirma ca "avionul fantoma" care a survolat vestul Romaniei, escortat de avioane F-16, a aterizat pe teritoriul sau

Aparatul de tip Beechcraft, care a decolat din Ungaria si a traversat ilegal spatiul aerian al Romaniei si Serbiei a intrat in Bulgaria miercuri seara, in jurul orei 19:09.Informatia a fost comunicata, joi, de Ministerul bulgar al Apararii.Avionul, la bordul caruia s-ar fi aflat doua persoane, decolase din Ungaria fara a avea un plan de zbor aprobat.In spatiul aerian maghiar, aparatul Beechcraft a fost escortat de avioane Gripen ale fortelor ungare, iar in Romania, de avioane F-16 ... citeste toata stirea