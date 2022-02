Bullying-ul face ravagii, in scolile din Timis: "26 de insulte grave, repetate, si 22 de amenintari repetate, in semestrul I"

Bullying-ul continua sa faca ravagii, in scolile din Timis. Conform datelor Inspectoratului Scolar Judetean, prezentate, miercuri 16 februarie, in semestrul I, au fost inregistrate 26 de insulte grave, repetate, si 22 de amenintari repetate.Salvati Copiii atentioneaza ca in cele 10 minute cat dureaza o pauza, 1 din 4 copii din scolile romanesti este victima a bullying-ului, in mod repetat.La nivel european, Romania se situeaza pe locul 3 in clasamentul celor 42 de tari in care a fost ... citeste toata stirea