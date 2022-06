Bun exemplu! Elevii Scolii Gimnaziale Margina, voluntari in Esinutul Padurenilor

Elevii Scolii Gimnaziale Margina, sub coordonarea prof. director Ionel Petrea si prof. Daniel Bistrian, s-au alaturat Asociatiei Verde de Banat si au desfasurat o actiune de voluntariat in Esinutul Padurenilor.Alaturi de membrii asociatiei, scolarii au participat bucurosi la actiune, oferindu-le batranilor din munti pachete cu alimente si produse de uz casnic, dar si un zambet cald si o vorba buna."Am intalnit dragii nostri bunici, care de bucurie ne-au primit cu lacrimi in ochi. Am fost la ... citeste toata stirea