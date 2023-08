Mii de animale fara stapan, caini si pisici, au fost salvate prin intermediul Asociatiei Free Amely 2007 de-a lungul celor 16 ani de existenta.La adapostul situat la iesirea din Lugoj, intre satele Tapia si Maguri, se afla astazi 82 de caini, dar si un motanel, care au nevoie in permanenta de asistenta si ajutor, pana in momentul in care isi gasesc o familie care sa ii adopte.Munca desfasurata nu este una usoara, insa rasplata este pe masura, bunastarea animalelor fiind obiectivul principal ... citeste toata stirea