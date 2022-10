Buncarele din Timisoara, in continuare in proces de intabulare. Se va interveni pentru lucrari de urgenta

TIMISOARA. Adaposturile civile din Timisoara sunt in continuare inutilizabile in marea lor majoritate, in caz de razboi sau cutremur, la aproape un an de cand au ajuns in atentia autoritatilor locale, odata cu declansarea conflictului armat din Ucraina.De atunci, buncarele din Timisoara au intrat in primul rand in circuitul realizarii documentatiei. Viceprimarul Cosmin Tabara spune ca majoritatea adaposturilor civile publice sunt in procesul de intabulare, iar o suma de bani din bugetul local ... citeste toata stirea