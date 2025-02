Buni de Superliga! Tenismenii lugojeni, rezultat exceptional la Campionatul National de la Bucuresti

Cu toate ca tenisul de masa a revenit pe meleaguri lugojene dupa 30 de ani de absenta din peisaj, sportivii au demonstrat dedicatie si si-au trecut in palmares un nou rezultat remarcabil.La Campionatul National de Tenis de Masa, Returul Diviziei A Masculin, ce s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 31 ianuarie - 2 februarie, Clubul Sportiv Municipal Lugoj a obtinut locul III, cu cinci victorii si doua infrangeri.Municipiul de pe Timis a fost reprezentat de catre Dusan Vezmar, in varsta de ... citește toată știrea