Bursa Generala a Locurilor de Munca. Cand are loc

Intr-o perioada in care piata muncii este in continua schimbare, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta organizarea Bursei Generale a Locurilor de Munca la nivel national.La nivelul Judetului Timis, Bursa Locurilor de Munca este organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis - entitati dedicate cresterii pietei muncii si facilitarii accesului la oportunitati in cariera.Evenimentul se ... citește toată știrea