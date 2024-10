Bursa locurilor de munca pentru absolventi - un real succes

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, in parteneriat cu Universitatea Politehnica Timisoara, anunta succesul Bursei Locurilor de Munca pentru Absolventi, desfasurata in data de 11 octombrie 2024.Evenimentul, gazduit la Cantina Studenteasca Politehnica Timisoara, a adus impreuna peste 48 de angajatori, institutii, scoli, ONG-uri, intreprinderi de Economie Sociala si peste 793 de persoane in cautarea unui loc de munca, dintre care 263 de absolventi. Prin intermediul acestor ... citește toată știrea