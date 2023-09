CNAIR a semnat contractul pentru lotul trei din drumul de mare viteza Filiasi - Lugoj, dar are probleme, din nou, cu realizarea ultimului lot din portiunea de autostrada Lugoj - Deva.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat miercuri, 13 septembrie, contractul pentru proiectarea lotului 3 al drumului de mare viteza Filiasi-Lugoj.Este vorba de bucata dintre Domasnea-Caransebes, in lungime de 44 de kilometri. Asocierea de proiectanti romani are la dispozitie 22 de ... citeste toata stirea