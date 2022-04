Ca-n Olanda. Avem, la Timisoara, prima parcare pentru biciclete

TIMISOARA. Vicepresedintele Consiliului Judetean Timis, Cristian Mos, anunta ca la Timisoara, chiar in parcarea Consiliului Judetean Timis, a fost deschisa publicului larg, prima parcare pentru biciclete."De acum puteti sa veniti cu bicicleta la CJT pentru ca aveti unde s-o parcati in conditii excelente si in maxima siguranta. Inauguram prima parcare de biciclete ca-n Olanda, din Timisoara. Sunt incantat ca pasii pe care i-am facut in ultimele luni, pentru a contribui la dezvoltarea unei ... citeste toata stirea