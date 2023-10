Expozitia "Brancusi: surse romanesti si perspective universale" deschisa in 30 septembrie la Muzeul National de Arta din Timisoara se bucura de un interes imens in randul publicului. Astfel, in etapa de previzualizare a expozitiei s-au inregistrat circa 2.000 de vizitatori, iar pe site-ul expozitiei exista deja peste 10.000 de rezervari sau bilete achizitionate.Vorbim despre un eveniment finantat de Consiliul Judetean Timis, organizat de Muzeul National de Arta din Timisoara, Fundatia Art ... citeste toata stirea