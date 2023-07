Marti seara, in jurul orei 19:00, pompierii militari ai Detasamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de interventie care are in dotare o barca de salvare, pentru recuperarea unui cadavru din raul Mures, in apropierea zonei Port Arthur.La sosirea echipajelor de interventie a fost identificat trupul neinsufletit al unui barbat, in apropierea malului.Cadavrul a fost extras din apa, iar cazul a ramas in atentia organelor abilitate.Momentan, autoritatile nu au putut confirma daca este ... citeste toata stirea