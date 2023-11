Cadavrul unei femei din Arad decedate in urma cu trei ani in spital, unde i s-a pus diagnosticul de COVID-19, a fost deshumat de catre anchetatori, vineri dimineata, in conditiile in care familia pacientei a depus sesizare penala suspectand ca a fost tratata gresit de medici, pentru ca nu ar fi fost de fapt infectata cu SARS-CoV-2.Ileana Sirbu, profesoara de matematica, avea 75 de ani si era sotia unui fost politician din Arad - profesorul Pavel Sirbu, care a fost, intre altele, presedinte al ... citeste toata stirea