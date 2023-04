Pompierii din judetul Arad au intervenit pentru a scoate cadavrul unui barbat din raul Mures, in zona 3 Insule din municipiul Arad. Cazul a fost preluat de politistii care au constatat ca trupul a stat in apa aproximativ jumatate de an."In data de 23.04.2023, in jurul orei 19:00, pompierii militari ai Detasamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de interventie care are in dotare o barca de salvare si un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru recuperarea unui cadavru din raul ... citeste toata stirea