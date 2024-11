Caderea regimului Ceausescu, prin ochii japonezului Michihiro Chikata, la UPT

Universitatea Politehnica Timisoara organizeaza un eveniment de suflet care in ajunul celebrarii a 35 de ani de la Revolutia din 1989 vine sa aduca informatii noi despre acele momente, vazute prin ochii unui japonez si difuzate acum in premiera in Romania.In 29 noiembrie 2024, ora 18:00, in Sala Senatului Universitatii Politehnica Timisoara, va fi difuzat, in premiera in Romania, documentarul "Caderea regimului Ceausescu", prezentat de jurnalistul si corespondentul special NHK (postul ... citește toată știrea