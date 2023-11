Echipa de cadete a Clubului Sportiv Scolar Lugoj s-a impus pe teren propriu cu CSS Sibiu, in jocul sapte (ultimul) din cadrul seriei F, a primei faze a Campionatului National.Sportivele, pregatite de profesorul Dorin Horvath, au castigat cu 3-1.In primul set, oaspetele au avut initiativa cu 25-19.Lugojencele au echilibrat situatia pe tabela in setul secund cu 27-25 si au preluat conducerea in setul trei cu 25-18.Gazdele si-au adjudecat victoria in setul patru, castigand partida cu 25-22.In ... citeste toata stirea