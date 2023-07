Al doilea flux al programului de acreditare Erasmus+, actiunea cheie 1 in domeniul Educatie Scolara, de care beneficiaza din acest an profesorii si elevii Liceului Teoretic "Coriolan Brediceanu", a avut loc in perioada 16-22 iulie, cand profesoarele Ramona Bululoi (limba franceza), Ramona Dejica (informatica si T.I.C.), Daniela Popovici (biologie) si Eliane Schmidt (chimie) au calatorit la Rovinj, cantonul Istria, Croatia, pentru a participa la doua cursuri de formare in utilizarea ... citeste toata stirea