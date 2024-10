Caine din rasa Bichon Maltese, ucis prin impuscare la Firliug

Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor Caras-Severin, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, au pus in aplicare, marti, trei mandate de perchezitie domiciliara la persoane din comuna Firliug, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru uciderea cu intentie a animalelor, fara drept."In fapt, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor s-au sesizat din oficiu ca la data de 6 ... citește toată știrea