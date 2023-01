Caini ucisi, gasiti pe camp, in apropiere de Urseni. Au fost impuscati

Cei trei caini au fost descoperiti miercuri, la Giroc. Acestia au fost impuscati si lasati in camp.Politistii incearca acum sa dea de urma faptasilor. Conform procedurii, a fost deschis un dosar penal pentru uciderea cu intentie a animalelor, au transmis reprezentantii IPJ Timis pentru Tion.Oamenii legii fac cercetari in continuare in acest caz, pentru ca faptasii sa poata fi trasi la raspundere."In cursul acestei zile, 18 ianuarie a.c., politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din ... citeste toata stirea