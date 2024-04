Calatorie dincolo de perceptie cu artistul Dandu Alexandru! Paseste intr-un taram in care granitele realitatii se estompeaza si imaginatia isi ia zborul

Casa Bredicenilor isi deschide portile joi, 4 aprilie, de la orele 16, pentru expozitia de pictura si grafica a artistului plastic Alexandru Dandu, intitulata "Realitati abstracte".Prin acest eveniment, Dandu Alexandru invita lugjenii sa exploreze o expozitie captivanta, care provoaca perceptiile traditionale si se adanceste in profunzimile subconstientului."Expun pictura in acrilic si linogravuri. Doar trei dintre aceste lucrari au fost expuse in cadrul ... citește toată știrea