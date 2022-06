Calauze cautate de politisti, dupa un accident rutier in care a fost implicata o masina in care se aflau 10 persoane. Opt migranti au transportati la spital

O masina in care se aflau 10 persoane, doua calauze si opt migranti, a fost implicata intr-un accident rutier, marti seara, in judetul Timis. Migrantii au fost transportati la spital, dar politistii au constatat ca doua persoane, respectiv calauzele, au fugit, astfel ca au pornit in cautarea lor. In cauza a fost intocmit dosar penal.Accidentul a avut loc marti seara, in localitatea Periam din judetul Timis."In cursul acestei seri, 28.06.2022, in jurul orei 19:13, politistii Orasului ... citeste toata stirea