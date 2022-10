Calendar bogat! Agenda evenimentelor culturale finantate de Primarie, care se vor desfasura pana la finele anului

Primaria Municipiului Lugoj a finantat o bogata agenda de evenimente culturale care sunt in desasurare sau urmeaza sa se desfasoare pana la finalul anului 2022.Suma totala care a fost alocata de la bugetul local este una consistenta si anume 731.405 lei. Cele mai importante sume au fost destinate suitei de manifestari desfasurate sub genericul Marea Muzica (250.000 lei) si Festivalului Lugoj Clasic (106.595 lei), ambele in desfasurare.Lista completa a proiectelor care beneficiaza de sume de ... citeste toata stirea