Calendarul examenelor din anul scolar 2022-2023. Cand este programata Evaluarea Nationala

Ministerul Educatiei a stabilit calendarul examenelor din acest an pe care trebuie sa le dea elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a, dar si pe cel al Evaluarii Nationale.Primele testari vor avea loc in luna mai, iar ultima incepe in partea a doua a lunii iunie din 2023, scrie hotnews.ro.Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clase a II-a:Scris - Limba romana - 9 mai 2023Scris - Limba materna - 9 mai 2023Citit - Limba romana -10 mai 2023Citit - Limba materna - 10 mai ... citeste toata stirea