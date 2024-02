Calificare in optimile fazei judetene a Cupei Romaniei si pregatire pentru startul returului in D

Ultimul sfarsit de sapramana din februarie a programat primele meciuri oficiale in fotbalul timisean, jocurile eliminatorii din 16-imile Cupei Romaniei, faza judeteana.Fotbalistii de la CSM Lugoj au inceput cu o victorie seria meciurilor oficiale din 2024, reusind sa castige cu 4-1 in intalnirea cu CSC Pindul Dudestii Noi, contand pentru 16-imile judetene ale Cupei Romaniei.Formatia din Dudestii Noi a deschis scorul, in minutul 19, prin Olimpiu Agrigoroaei, dar formatia lugojeana, lider in ... citește toată știrea