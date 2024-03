Calificare spectaculoasa! Voleibalistele de la Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu", in faza nationala a Olimpiadei Sportului Scolar

Echipa de volei a Liceului Teoretic "Coriolan Brediceanu" a obtinut o victorie spectaculoasa la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar, ce a avut loc joi, 28 martie, la sala polivalenta din Blaj.Lugojencele au intalnit prima data pe echipa Colegiului National "Traian Doda", pe care a invins-o cu scorul de 2-0. In finala au avut de infruntat gazdele, Colegiul National "Inochentie Micu Clain", in fata carora s-au impus cu 2-1."A fost un meci dificil, in care am fost conduse cu 1-0 de catre ... citește toată știrea