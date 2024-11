Calin Dobra, mesaj ferm pentru transparenta si corectitudine: "Jocurile politice pe retelele de socializare trebuie sa inceteze"

Dupa finalizarea campaniei electorale pentru alegerile locale, in spatiul public continua sa circule informatii false si rautacioase, care induc in eroare cetatenii. "Nu este loc pentru astfel de practici," a subliniat Calin Dobra, primarul Municipiului Lugoj, referindu-se la alegerea viceprimarului, un proiect esential, dar fara o presiune imediata in privinta termenului de finalizare.Este vital ca aceasta pozitie sa fie ocupata de o persoana care beneficiaza de o sustinere reala in cadrul ... citește toată știrea