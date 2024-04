Calmatoare pentru siguranta rutiera a lugojenilor! Vor fi remontate in locurile cu probleme

Primaria Municipiului Lugoj va da, in scurt timp, ordinul de incepere a montarii pe strazi a calmatoarelor pentru reducerea vitezei in locurile cu probleme din Lugoj si satele apartinatoare Tapia si Maguri.Justificarea acestui demers are la baza solicitarile cetatenilor inregistrate la Primarie in anii anteriori. In total, sunt prevazute peste 50 de calmatoare."Daca s-ar circula decent, sa zicem cu 30 de kilometri la ora, nu ar fi nevoie de ele, insa multi soferi nu au nicio idee despre buna ... citește toată știrea